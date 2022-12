Maria Elena Boschi, "inizia una nuova esperienza": ecco la nuova poltrona

13 dicembre 2022 a

a

a

Con un messaggio su Twitter Maria Elena Boschi annuncia il suo nuovo incarico. La deputata di Italia Viva, nonché braccio destra di Matteo Renzi, sarà la coordinatrice politica della federazione tra Iv e Azione. "Da oggi - cinguetta soddisfatta - inizia per me una nuova esperienza nel coordinamento politico della federazione tra Italia Viva e Azione. Sono grata di poter dare un piccolo contributo perché il Terzo Polo sia sempre di più la casa dei riformisti e liberali".

"Chi semina odio raccoglie tempesta". Clamorosa Boschi sulla Meloni

A seguire l'annuncio dei renziani con cui formalizzano "le proprie scelte per il coordinamento politico della federazione del Terzo polo". Insieme a Carlo Calenda che sarà il presidente - si fa sapere -, ci saranno Raffaella Paita, attuale capogruppo al Senato, e gli ex capogruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi, oltre all'ex ministra Elena Bonetti. Con loro saranno rappresentati nel coordinamento politico anche Luigi Marattin e i già annunciati Teresa Bellanova ed Ettore Rosato. "La prima riunione del coordinamento si terrà al rientro di Calenda dall'Ucraina. Nei prossimi giorni invece l'assemblea di Italia viva sarà chiamata a esprimersi su alcune modifiche statutarie, come da dispositivo dell'assemblea nazionale del 4 dicembre".

Minigonna, tacco a spillo e... Boschi da svenire, la Camera si ferma per lei | Guarda

L'alleanza dunque prosegue spedita anche se la Boschi dovrà subito affrontare due questioni: il Qatargate e il rapporto con il governo Meloni. Se infatti Calenda ha aperto le braccia al presidente del Consiglio, almeno sulla Manovra, lo stesso non si può dire di Renzi. Dunque per l'ex ministro non sarà facile trovare una linea comune che possa strizzare l'occhio a entrambi i partiti.