Qatargate? Repubblica da non credere: toh, cosa fanno sparire

14 dicembre 2022 a

a

a

Mettiamola così: è già un mezzo miracolo che a Repubblica mettano in dubbio le "sante" Ong. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari titola sul Qatargate annunciando in prima pagina "le carte". Uno si aspetterebbe tutta, ma proprio tutta la verità sulla maxi-inchiesta per corruzione che sta scuotendo Bruxelles e l'Europarlamento. Perlomeno, qualche riferimento ai protagonisti e alla loro appartenenza politica, non proprio irrilevante ai fini della discussione.

"Letta parte lesa nel Qatargate?", la bomba di Scanzi: "Certe gole profonde..."

Invece, capolavoro: né in prima pagina né nelle due seguenti si nominano Pd o sinistra, se non in un catenaccio a pagina 2 in cui la parola Pd c'è, sì, ma per introdurre il lunare virgolettato: "Siamo parte lesa". Lunare, perché per come ha presentato tutta questa storia Repubblica il Qatargate non sembra riguardare, appunto, né i dem né l'immacolato mondo progressista.

Sputt*** in Europa dalla sinistra che urlava "Meloni fascista": compagni, è finita

Eppure, qualche nome imbarazzante sta spuntando: Antonio Panzeri, ex potentissimo del Pd milanese e lombardo, eurodeputato per 12 anni, passato poi ad Articolo 1 e finito in arresto perché trovato con 600mila euro in contanti in casa. E che il Pd c'entri qualcosa lo dimostra l'autosospensione dell'eurodeputato Cozzolino. Oppure le perquisizioni nell'ufficio di Davide Zoggia, ex fedelissimo di Bersani ed ex pezzo grosso al Nazareno.

"Cosa fanno sempre quelli di sinistra". Qatargate, Paolo Mieli li smaschera

Repubblica però si limita a riportare le parole di Francesco Giorgi, compagno (italiano) della ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili e già collaboratore di Panzeri, secondo cui le Ong (tra cui la Fight impunity dello stesso Panzeri) "servono a far girare soldi". Sebastiano Messina parla della "mazzetta dello sceicco", Lorenzo Vidino si concentra sul "potere qatarino tra hotel e moschee". A pagina 2, ecco le carte: "Una montagna di denaro per allargare la rete degli amici". Quindi parla l'ex segretaria di Panzeri, "sconvolta e nauseata". Il suo capo, rivela, "stava per arruolare anche il superburocrate Ue". Al più, nelle didascalie, spunta la sigla S&D, l'eurogruppo di cui fa parte anche il Pd. Uno potrà pensare: magari a pagina 4 la magagna della sinistra verrà fuori, in qualche modo. Sbagliato: focus sui "mattoni italiani del potere qatarino".