Matteo Salvini, lo sfottò a Berlusconi: "Andate a prendere il caffè"

17 dicembre 2022 a

a

a

Alla festa per i primi dieci anni di Fratelli d'Italia, in piazza del Popolo a Roma, c'è anche Matteo Salvini. Un collegamento video, quello del vicepremier e leader della Lega, in cui Salvini ha parlato a tutto tondo: del programma di governo, del Carroccio, dei suoi rapporti con Giorgia Meloni ("sarà premier a lungo"), di federalismo e di autonomia, temi che il ministro delle Infrastrutture è tornato a rivendicare e a mettere al centro del dibattito.

Ma aprendo il suo intervento, c'è stato spazio anche per l'ironia, per una battuta sull'altro componente del tridente del centrodestra governativo, ossia Silvio Berlusconi, l'ex premier nonché leader di Forza Italia, il quale era intervenuto poco prima, sempre con un intervento video. Intervento che però era durato molto, parecchi minuti.

"Se non ci ascoltano con le buone...". Brennero, Salvini 'dichiara guerra' all'Austria

E così ecco che Matteo Salvini esordisce affermando: "Ho preparato il mio discorso breve di 56 minuti. Andate a prendere il caffè...". Il nome del Cavaliere non lo ha fatto, ma il riferimento a Silvio Berlusconi era lampante, assolutamente evidente. Risate a piazza del Popolo tra i militanti a Roma e, ne siamo certi, una risata l'avrà strappata anche al diretto interessato, a Silvio Berlusconi.