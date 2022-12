Giorgia Meloni alla festa FdI: "Noi, figli di un Dio minore"

17 dicembre 2022 a

Dopo gli alleati, è stato il turno di Giorgia Meloni, visibilmente orgogliosa di poter festeggiare il decennale di Fratelli d’Italia da presidente del Consiglio. “La cosa che mi ha colpito di più - ha dichiarato - è quanta gente si è commossa quando noi siamo arrivati al governo. Faccio io la battuta prima che me la facciano: 'non erano commossi, stavano a piagne’. Questo governo è il riscatto di tante persone che per anni erano considerate figli di un dio minore ma che sapevano che alla prima prova avrebbero dimostrato il loro valore”.

“Perché questo - ha sottolineato la Meloni - è il primo governo uscito dal voto e non da un gioco di palazzo: per cui le questioni personali, l'interesse di partito, qui sono assolutamente secondari”. Poi la premier si è detta “molto soddisfatta” della manovra, rimarcando che è stata fatta praticamente in dieci giorni: “Altri avrebbero rinviato le scelte politiche, mentre noi abbiamo presentato una manovra politica, rispettando molti degli impegni presi. Più della metà delle risorse le abbiamo usate per mettere in sicurezza le imprese. Quando, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse. Quando queste realtà legittimamente fanno le loro osservazioni, sono legittimi portatori di interessi, poi non hanno come noi la responsabilità di far quadrare il cerchio".

Capitolo alleati: per la Meloni i rapporti sono ottimi, non c’è alcun problema. “Sono molto contenta dalla maggioranza - ha dichiarato - e orgogliosa del clima che c'è in Cdm. In passato per fare una manovra ci volevano ore e ore, a noi è bastata un'ora, tutti consapevoli della posta in gioco. Questo è un governo che esce da un voto chiaro, non da un gioco di palazzo. A noi interessa il risultato. Ringrazio Salvini, Berlusconi, gli alleati mi stanno rendendo il lavoro molto facile. Abbiamo stravolto i pronostici sulla tenuta di FdI - ha chiosato - confido che faremo lo stesso sulla durata del governo”.