Ghisleri, Italia sotto attacco: "La minaccia delle forze islamiche"

A disturbare e mettere in crisi gli italiani è anche l'immagine emersa dal Qatargate: chi ha il potere in mano, invece di dare l'esempio, ne approfitta. Il riflesso sul Paese reale, spiega Alessandra Ghisleri a Coffeebreak, su La7, è devastante.

"Ai cittadini viene chiesta la responsabilità di rispettare delle regole, imposte con delle sanzioni - spiega la sondaggista di Euromedia Research - e loro chiedono che a livello più alto venga dato l'esempio. Quello che non compare è questo". Dai sondaggi emerge come agli italiani "faccia piacere sapere che il mondo della manifattura italiana abbia la capacità di produrre e che continui a guadagnare posti e situazioni", allo tempo stesso è importante "il rispetto dei lavoratori".

Ma il ritratto che emerge dalle rilevazioni di Euromedia Research è quello di un Paese bloccato: "Gli italiani chiedono di essere più indipendenti e poter pianificare il futuro, è quello che chiedono tutti. Se ci sono delle regole certe, con una catena di responsabilità conosciuta e chiara, allora chiunque può definire cosa fare il prossimo anno, dove far andare i figli... Le scelte più semplici per costruire un futuro per le famiglie, per chi va in pensione, per chi deve mandare in figli a scuola e così via", riflette ancora la Ghisleri.

"Quello che lascia gli italiani in una posizione malinconica, come diceva l'ultimo rapporto Censis, è questo essere disturbati da una posizione sempre più in bilico. Li fa sentire degli outsider, delle province laterali dell'Europa e dell'Occidente, sotto l'attacco delle forze orientali e islamiche". Uno scenario da imminente "nuovo ordine mondiale".