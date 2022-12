Francesco Rocca, il nome del centrodestra per il Lazio. E il Pd trema

19 dicembre 2022 a

a

a

Potrebbe essere Francesco Rocca il candidato del centrodestra alle regionali in Lazio. Si contrapporrebbe ad Alessio D’Amato, nome sul quale punta invece il Partito Democratico. O almeno questo è quanto fa pensare l'annuncio comparso sul sito della Croce Rossa Italiana: Rocca si è dimesso dalla carica di presidente spiegando di volersi mettere "a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente".

Il messaggio, poi, si è concluso con "una promessa solenne: in questo nuovo viaggio, in questo nuovo capitolo della mia vita, non userò la Croce Rossa per fini elettorali né permetterò che qualcuno lo faccia. Rimarrò sempre, invece, un volontario Cri che aderirà fermamente ai suoi Principi, portandoli con me nelle Istituzioni". Poco dopo il suo annuncio, è arrivato anche il commento del vicepremier Matteo Salvini, che si è mostrato entusiasta: "Sarebbe un’ottima scelta, i cittadini di Roma e del Lazio saranno in ottime mani", ha detto il leader della Lega.

Nulla, comunque, è ancora certo: l’investitura ufficiale da parte della coalizione e, soprattutto, della premier Giorgia Meloni non è ancora arrivata. Nei giorni scorsi, tra l'altro, Forza Italia aveva chiesto ripetutamente di mettere in campo un nome riconoscibile e di livello, oltre che politico.