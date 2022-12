Berlusconi, lo sfogo privato: "Governo Meloni impreparato, su chi scarica le colpe"

22 dicembre 2022 a

È davvero una missione difficile se non impossibile comporre un governo e poi approvare la legge di Bilancio evitando l’esercizio provvisorio in soli due mesi. Ancora di più se la gestione della prima manovra dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è stata un po' confusa sulle norme su Pos e contante e su "quei provvedimenti che potevano essere condivisi con gli alleati in fase di prima stesura, evitando così di ridursi a recuperare in corsa con gli emendamenti", osserva il Giornale. In primis per quanto riguarda le pensioni minime a 600 euro per gli over 75, visto che Forza Italia aveva detto sin dall’inizio che su quel punto non avrebbe fatto passi indietro.

E ora in privato Silvio Berlusconi parla apertamente di "impreparazione" del governo Meloni che ha deciso di "scaricare tensioni interne sul Parlamento". Con la Camera che a questo punto rischia di approvare la manovra la mattina del 24 dicembre, complicando la vita ai deputati che farebbero fatica a trovare voli per tornare a casa per la cena di Natale, e costringendo quindi il Senato a una ratifica solo formale. Per l'ennesima volta. Una legge di Bilancio dunque, approvata di fatto da una sola Camera. Con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che è comunque ottimista sul fatto che si riesca a chiudere la pratica entro la mezzanotte del 31 dicembre. Perché, spiega, "l’esercizio provvisorio" sarebbe "un danno per l’Italia" e va "evitato".