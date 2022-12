Giorgia Meloni, sinistra asfaltata: "Catastrofe? Chi si prende un boomerang"

22 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni difende la manovra che il governo si appresta a varare. E lo fa con la solita grinta che la accompagna da quando è iniziata l'avventura a palazzo Chigi. E così parlando ai parlamentari riuniti alla Camera, il premier ha messo le cose in chiaro: "Tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e si deve migliorare, rispetto a chi si augurava e prefigurava una partenza del governo come una catastrofe, penso che questo racconto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un boomerang". Insomma la manovra prosegue nel suo percorso e nelle prossime ore dovrebbe chiudersi la partita con l'approdo definitivo in Aula.

Il premier ha poi annunciato la sua missione in Iraq: "Sono in partenza stasera per l’Iraq. Ho deciso di portare gli auguri ai nostri militari impegnati nelle missioni di pace". Il premier dunque porterà il sostegno dell'Italia ai nostri militari impegnati in missione di pace in un contesto che ha conosciuto per lunghi anni una guerra durissima.

Poi, sempre la Meloni ha sottolineato ancora una volta il lavoro del governo per portare in porto la legge di Bilancio: "Rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questa maggioranza e di questo governo come una catastrofe, tutto il racconto che è stato fatto su di noi sta loro tornando indietro come un boomerang".