Antonio Rinaldi svela tutto: "Mes? Non si può ratificare", cosa accadrà

Antonio Rinaldi a Controcorrente non usa giri di parole: il Mes non si potrà ratificare. L'europarlamentare della Lega è stato molto chiaro e davanti alle telecamere ha detto come stanno davvero le cose: "Il Mes non si potrà ratificare perché ha un vulnus".

L'Italia è l'unico Paese a non aver ancora ratificato il Fondo salva Stati previsto dall'Unione Europea. Il premier Giorgia Meloni a Porta a Porta, davanti a Bruno Vespa ha fatto un giuramento solenne: "L'Italia non accederà mai al Mes, posso firmare col sangue". Ma il premier ha aperto alla possibilità della ratifica per mettere il Paese al passo dei partner europei. Rinaldi però in tv spiega la sua posizione in modo molto chiaro: "Il Mes ha un vero e proprio vulnus per cui non si potrà ratificare - ha affermato l'europarlamentare della Lega Antonio Rinaldi - Il problema è che il Fondo Salva Stati è stato pensato prima del Covid e della guerra in Ucraina. Per questo è stato pensato in un momento in cui le condizioni generali erano molto diverse da quelle attuali. Insomma sono cambiate in modo radicale le condizioni del patto di stabilità. E quindi cosa dovremmo fare? Accettare qualcosa che è diventato già obsoleto?".

E proprio la stessa Unione Europea ha fatto sapere che l'Italia è liberissima di non utilizzare il Mes, a patto però che avvenga la ratifica. Una faccenda di cui prossimamente dovrà occuparsi il Parlamento.