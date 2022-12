Sondaggio, il governatore che seppellisce la sinistra: trionfo di Schifani

27 dicembre 2022 a

Il nuovo governatore di Palazzo d'Orleans convince e raccoglie consensi. Cresce infatti la fiducia per il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che, secondo i cittadini, oltre ad avere le qualità per governare la Regione sarà anche in grado di migliorare la reputazione della Sicilia a livello nazionale. Se si dovesse votare oggi per eleggere il nuovo governatore, il 47% (+5% rispetto alle elezioni regionali del 25 settembre) voterebbe nuovamente per Schifani. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Noto per l’agenzia Italpress su un campione di mille abitanti nell’Isola. Dal sondaggio, effettuato tra il 20 e il 22 dicembre, la fiducia per Schifani resta molta/abbastanza alta per il 49% del totale del campione, per il 96% dei suoi stessi elettori, per il 32% degli elettori di Cateno De Luca, per il 26% di quelli di Caterina Chinnici. Per il 42% del totale del campione il governatore nel corso dei prossimi anni riuscirà a migliorare le condizioni economiche della Sicilia, per il 34% non ce la farà, mentre il 24% è senza opinione. Una fiducia per il futuro che tocca il 77% dei suoi elettori.

Per il 46% del totale degli intervistati, il presidente della Regione Siciliana ha le qualità per migliorare la reputazione dell’Isola a livello nazionale (con punte dell’85% per i suoi elettori), mentre il 34% la pensa in maniera opposta. Per poter governare bene Schifani dovrà portare avanti le proprie idee indipendentemente dalle posizioni degli altri partiti? Il 54% degli intervistati ha risposto positivamente, per il 24% deve fare compromessi con altri partiti, mentre il 22% è senza opinione. Alla domanda "se dovesse votare oggi per eleggere il nuovo Presidente della regione Sicilia", il 47% del totale del campione darebbe nuovamente il voto a Schifani (nel precedente sondaggio era il 42%), percentuali che raggiungono il 97% tra i suoi elettori, il 29% per gli elettori di Caterina Chinnici, il 27% per gli elettori di Cateno De Luca. Il 30% del totale degli intervistati voterebbe contro, il 23% è senza opinione. Ma, oltre al lavoro, quali sono le problematiche che il presidente dovrebbe affrontare in via prioritaria? La questione dirimente (58% del totale del campione) è legata alla necessità di migliorare le strutture sanitarie pubbliche; attrarre investimenti (42%); realizzare nuove strade e autostrade (38%); realizzare nuove reti ferroviarie e portare l’alta velocità nell’Isola (28%); realizzare il Ponte sullo Stretto (15%).