Meloni-Zelensky, la telefonata per la pace: cosa si sono detti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il cordiale colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica che Meloni e Zelensky avevano avuto il 28 ottobre. Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina.

E il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato su twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la solidarietà e il sostegno dell’Italia all’Ucraina. "Ho elogiato lo stanziamento da parte del governo di 10 milioni di euro di aiuti aggiuntivi. Meloni mi ha informato che si sta valutando la possibilità di fornire sistemi di difesa aerea per proteggere i cieli ucraini - ha detto Zelensky - Abbiamo discusso della formula per la pace".

L'Italia dunque si pone al centro dei colloqui di pace che potrebbero portare, si spera, alla fine del conflitto con l'inizio del nuovo anno. In questo contesto va ricordato il piano in 10 punti che starebbe preparando proprio Zelensky e di cui avrebbe già discusso con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il piano dovrebbe essere presentato nei primi mesi del 2023.