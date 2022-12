Giulio Tremonti durissimo contro Boschi: "Il mio complesso di inferiorità"

28 dicembre 2022 a

Gelida e affilata: è la risposta di Giulio Tremonti a Maria Elena Boschi, colpevole di aver mal citato l'ex ministro delle Finanze dei governi Berlusconi in una sua intervista alla Stampa. E così Tremonti prende carta e penna e scrive una replica a Massimo Giannini, direttore del quotidiano torinese.

"Ho letto davvero con grande interesse l'intervista rilasciata al Suo giornale dall'onorevole Maria Elena Boschi e pubblicata sotto il titolo 'Manovra mediocre e Parlamento umiliato ma noi siamo pronti a dare una mano'. Nel corpo dell'intervista è detto tra l'altro quanto segue: L'idea di Tremonti che con la cultura non si mangia è ancora il cuore del programma del centrodestra. Premesso che quella frase non l'ho mai detta, l'ho sempre smentita in tutte le forme e sedi, tanto che se 'ripresa' è sempre e correttamente formulata in senso dubitativo, confesso un mio personale complesso di inferiorità culturale rispetto alla postura intellettuale e politica dell'onorevole Maria Elena Boschi".

Nella sua intervista, la deputata di Italia Viva aveva criticato fortemente la manovra licenziata dal governo di centrodestra. "Giorgia Meloni ci ha raccontato per tutta la campagna elettorale che erano 'pronti a governare'. Mi pare evidente che non lo siano". E quel che ha partorito il governo, alla fine, "è semplicemente mediocre". La maggioranza, proseguiva la Boschi, aveva "il diritto di fare delle scelte per la legge di bilancio, non di umiliare il Parlamento riducendo la discussione a una nottata in commissione. Vogliamo ricordarci cosa diceva Meloni quando era all’opposizione di Conte? Se il Parlamento non può discutere la legge di bilancio, non c’è più democrazia. Ecco lei, da premier, ha fatto la stessa cosa di Conte". Quindi le parole polemiche su 18App azzerata. Maria Elena è avvisata: Tremonti non perdona.