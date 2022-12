Roberto Calderoli, accelerazione sull'Autonomia: "Iter avviato"

30 dicembre 2022 a

L’autonomia? "Ha avuto una superaccelerazione. Dire che c’è un arresto vuol dire negare l’evidenza". Lo rivendica il presidente veneto Luca Zaia, che sottolinea in positivo il lavoro fatto fin qui dal collega leghista Roberto Calderoli. "I perfezionisti non ci fanno mai mancare la loro visione", ironizza il governatore, stamane durante una conferenza stampa, a proposito delle critiche negative sui progressi della nuova normativa.

"Io non faccio l’avvocato difensore dl Governo, me ne guardo bene perchè il mio ruolo è quello di rappresentare i veneti. Ma prendo atto che questo è l’unico governo che in due mesi ha approvato una manovra dove c’è un articolo che per la prima volta introduce l’obbligo sui Lep", la norma sui livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, "ieri Calderoli ha notificato la legge di attuazione all’ufficio legislativo di Palazzo Chigi. A chi nelle opposizioni fino a ieri diceva di voler vedere un testo io dico: bene, adesso ce l’avete un testo". Quindi "ottimo- tira le somme Zaia- adesso abbiamo una base ufficiale su cui discutere. Aspettiamo di vedere cosa dice l’ufficio legislativo di Palazzo Chigi, ma va riconosciuto a Calderoli di aver fatto in 50 giorni quello che gli altri non hanno fatto in mesi e mesi".

E di fatto è stato lo stesso Calderoli ad annunciare cosa accadrà giàa partire dal 2023: "Non c’è stato alcun blitz. Ho trasmesso agli uffici della presidenza del Consiglio un ddl sul quale c’è stato un preventivo confronto con tutti gli organismi di rappresentanza degli enti locali. Il ddl è stato trasmesso in forma di bozza anche alla conferenza Unificata, all’Udi e all’Anci. Dopo l’esame della presidenza del Consiglio il ddl potrebbe approdare in Consiglio dei ministri, presumibilmente a gennaio, per l’approvazione preliminare. Poi sarà sottoposto al parere della conferenza unificata, e, dopo il via libera definitivo, sarà trasmesso alle Camere. Non c’è alcun blitz, ripeto, è un disegno di legge che sarà poi sottoposto al Parlamento, seguendo l’iter ordinario", ha affermato il ministro agli Affari Regionali e all'Autonomia.