Repubblica, attacco alla Meloni: "Si nasconde", ma lei umilia Molinari

"Vaccini, Meloni si nasconde": questo il titolo di Repubblica sulla prima pagina di oggi. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che ieri invece ha definito il governo Meloni addirittura "No vax", il premier non avrebbe risposto in maniera adeguata alle domande sulla questione vaccini. Peccato, però, che non sia così. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, la Meloni è stata molto chiara: "Sui vaccini c’è una campagna che riguarda soprattutto gli anziani e i soggetti più a rischio, che sono quelli su cui mi sento di fare l'invito più deciso".

Neanche questo, però, sembra andare bene a Repubblica, secondo cui il premier avrebbe "dedicato al tema poche parole". Al quotidiano non sarebbero piaciute le parole di Meloni quando ha detto: "Per tutti gli altri credo che l'invito è di rivolgersi al medico". "I suoi esperti dovrebbero consigliarla e farle prendere una posizione più chiara", accusa Repubblica. Che poi mette addirittura in relazione il calo delle vaccinazioni con la salita al governo della leader di FdI: "Non è un caso se da quando l’esecutivo Meloni è in carica il numero di somministrazioni si è ridotto in modo sensibile". Peccato che l'esecutivo si sia insediato da poco e che il numero delle vaccinazioni sia in calo ormai da mesi.

"Meloni ha anche citato direttamente, cosa piuttosto rara, tamponi e mascherine", si legge sempre su Repubblica. Nel frattempo esplode il caso Cina. Il ministro della Salute Schillaci ha deciso di rendere obbligatori i tamponi per chi arriva da Pechino e ha invocato la necessità di un'azione congiunta a livello europeo. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, però, l’introduzione dei test obbligatori per chi arriva dalla Cina "è ingiustificata".