Dl Rave, altro gol del governo: "Decreto approvato", la sinistra impazzisce

Approvato in via definitiva alla Camera il Dl Rave. Dopo un muro contro muro tra maggioranza e opposizione il decreto ha avuto il disco verde dell'Aula. In Conferenza dei capigruppo della Camera il presidente Lorenzo Fontana ha deciso di ricorrere alla cosiddetta ghigliottina, ovvero lo strumento procedurale, prerogativa del presidente, che taglia i tempi dell’esame. In questo modo, si interrompono le dichiarazioni "e si va subito al voto finale", ha riferito al termine della riunione il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Di fatto il governo va sul 2-0 sulle opposizioni.

Con questo decreto approvato nell'ultimo giorno utile, l'esecutivo e la maggioranza mostrano solidità dopo l'approvazione della manovra in tempi record se si guarda alla data del giuramento dell'esecutivo. Le opposizioni hanno tentato in ogni modo di sabotare il via libera al decreto per fare uno sgambetto al governo. Infatti il decreto andava in scadenza e dunque le norme previste erano a rischio. Già qualche giorno fa il ministro Ciriani aveva annunciato il ricorso alla ghigliottina dopo il fallimento di ogni mediazione. E in questo caso le opposizioni hanno perso l'occasione di avviare un vero dialogo con la maggioranza. La sinistra ha un solo obiettivo: mettere i bastoni tra le ruote all'esecutivo. Ma questa volta lo sgambetto non è riuscito.