Matteo Salvini, pugno di ferro: "Assalto al Senato? Pena esemplare"

"Questi sono vandali, non attivisti": anche Matteo Salvini commenta il gesto del gruppo di ambientalisti che questa mattina a Roma ha imbrattato la sede del Senato con della vernice rossa. L'obiettivo, a loro dire, sarebbe stato quello di richiamare l'attenzione della politica su tematiche ambientali importanti. Gran parte del mondo politico, però, non ha potuto che condannare il loro gesto.

Questi sono vandali, non attivisti.

Per chi imbratta e danneggia opere d’arte, quadri, musei e monumenti storici serve una punizione esemplare, non prima di aver ripulito tutto e ripagato i danni fatti. pic.twitter.com/xfxpfBn37v — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 2, 2023

"Per chi imbratta e danneggia opere d’arte, quadri, musei e monumenti storici - ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - serve una punizione esemplare, non prima di aver ripulito tutto e ripagato i danni fatti". Parole dure ma anche sarcastiche da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto, che sempre su Twitter ha commentato: "Scegliere di “sporcare” opere d’arte o edifici storici per difendere l’ambiente sarebbe un po’ come organizzare una cena tra amici a tema Asado argentina per fare battaglie vegane?".

Su tutte le furie il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha denunciato gravi carenze sul fronte della sicurezza a palazzo Madama: "Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un'area di sicurezza attorno all’edificio. Ho convocato immediatamente per domani alle ore 15 il Consiglio di presidenza del Senato per ogni opportuna decisione".