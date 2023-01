Fotomontaggi a luci rosse, la candidata che va a processo

14 gennaio 2023 a

È stata depositata al Tribunale di Roma la lista del Terzo Polo, relativa alla circoscrizione di Roma e Città Metropolitana, per le elezioni regionali del Lazio che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio prossimi. Tra questi c'è Gabriella Sisti a processo per tentato attentato ai diritti politici di un cittadino e ricettazione. La candidata è accusata di aver organizzato un ricatto con foto spinte per costringere la candidata avversaria a ritirarsi dalla corsa elettorale per il comune di Ciampino.

La vicenda risale al 2019, quando la Sisti si candidò a sindaco per l’Udc nel comune alle porte di Roma, ottenendo appena il 6,6 per cento al primo turno. Prima del voto, però, la candidata per il centrodestra Daniela Ballico presentò agli agenti una denuncia in seguito al furto del cellulare di Fabrizio Matturro, coordinatore responsabile della sua campagna elettorale, e del suo computer.

Alcune immagini, documenti e conversazioni private della futura sindaco e di Matturro furono fatte arrivare attraverso un corriere a diverse persone. Tra questi Matteo Salvini, Claudio Durigon, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani, Pino Cangemi e il segretario Ugl Paolo Capone. Il plico conteneva anche fotomontaggi hard. Per la procura di Velletri dietro ci sarebbe stata proprio la Sisti. A processo anche il marito Elio Addessi.