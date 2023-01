Ghisleri, il sondaggio: "Quanto perde il governo per il caso benzina"

15 gennaio 2023 a

a

a

Lo aveva già detto, Alessandra Ghisleri: il caro-benzina potrebbe costare parecchio a Giorgia Meloni, perché con 40 milioni di automobilisti il gradimento politico potrebbe essere appeso anche a qualche centesimo di più o in meno speso alla stazione di servizio. Ora arriva la conferma: la gestione del caso accise sui carburanti, sottolinea un sondaggio di Euromedia Research per la Stampa, non è piaciuta a un italiano su due. Dato piuttosto allarmante.

"Come ho capito che la Meloni avrebbe stravinto". Ghisleri a valanga, e ora...





"La luna di miele con il presidente del Consiglio e il suo governo non è finita - sottolinea la Ghisleri sul quotidiano torinese -. Tuttavia, per la seconda rilevazione nelle prime settimane dell'anno l'indice di fiducia della premier e del suo governo calano attestandosi ad un livello inferiore al 40%". La premier cala di 1,4 punti in 20 giorni, scendendo al 38,5%, mentre l'esecutivo si attesta sul 36,7% (-2,5%)". Significativa la tendenza sottolineata dalla sondaggista: "Negli ultimi 4 anni i sentimenti che hanno connotato i giudizi degli italiani sono evoluti dalla «rabbia», predominante nel 2019, alla «paura» del 2020. Superando la «rassegnazione» del 2022 oggi gli italiani si definiscono in «attesa». Quindi ancora il credito per questa maggioranza è attivo".

"Sopra FdI di ben 12 punti". Ghisleri, il sondaggio che spiazza la premier

Molto dipende dall'agenda mediatica, certo, ma non per questo si può far finta di nulla. Sulla partita accise "il governo non viene promosso dal 52,3% degli intervistati, mentre il 26% degli elettori promuove il governo rispetto alle politiche antinflattive. Il dato che colpisce è che tra coloro che bocciano l'Esecutivo si riscontrano anche il 15% degli elettori della Lega, l'11,8% di quelli di Fratelli d'Italia e ben un sostenitore su 3 per Forza Italia". E forse non è un caso che il partito di Matteo Salvini registri un calo dello 0,7%, mentre quello di Silvio Berlusconi dello 0,8. FdI, al 28,2% è sì il primo partito ma cala dello 0,4, mentre il Pd pur guadagnando quasi un punto rispetto a dicembre è al 16,7%, staccatissimo, e costretto a tallonare il Movimento 5 Stelle (al 17,5%).