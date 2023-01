Forza Italia, Micciché lascia il Senato: ecco chi lo sostituisce

18 gennaio 2023 a

Gianfranco Micciché rinuncia al seggio al Senato e sceglie di restare all’Ars. Lo ha annunciato il diretto interessato nel corso della seduta del Parlamento regionale. "Domani presenterò le mie dimissioni dal Senato, resto in quest’aula". E così è stato. A sostituirlo Daniela Ternullo. È lei, spiega Ignazio La Russa, a poter "succedere al suo posto". La Ternullo, forzista di Siracusa, entra dunque in Senato.

Il via libera è arrivato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che "ha riscontrato - ammette il presidente del Senato. - che la candidata che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo della lista è Daniela Ternullo. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa comunicazione e proclamo senatrice Daniela Ternullo a cui esprimo l’augurio di buon lavoro".

"Domattina consegno le dimissioni dal Senato. Rimarrò qui in Sicilia, dentro quest'Aula, perché sento il bisogno e il dovere di difendermi", annunciava così le sue dimissioni il coordinatore regionale di Forza Italia e deputato regionale. Proprio gli azzurri, nell'isola, sono reduci dalla scissione voluta da Micciché, che ha creato un suo gruppo in rotta con il governatore Schifani per essere stato tenuto fuori dalla scelta degli assessori: "Ho deciso di rimanere in Sicilia - ha chiarito -. Non vado a fare il senatore a Roma: questa soddisfazione i miei nemici non l'avranno".