La Russa scatenato: "Fatevene una ragione, perché a sinistra rosciano"

19 gennaio 2023 a

Alle critiche Ignazio La Russa risponde con un "rosicano". Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 19 gennaio su La7, l'esponente di Fratelli d'Italia torna sulle polemiche sollevate da sinistra. La Russa infatti è accusato di fare politica attiva nonostante la sua presidenza del Senato. Un biasimo che proprio non gli va giù: "Mi criticano perché sono qui? Stanno ancora rosicando perché uno di destra è presidente del Senato, se ne devono fare una ragione - tuona nel salotto di Myrta Merlino -. Fuori dal ruolo specifico ci sono regole, io non ho detto una parola sulla qualità della manovra, ma su presenze, interviste, io sono fatto così, sono stato eletto prima dai cittadini, poi dal Parlamento, non sono paludato".

Anche i suoi colleghi, o ex, non sono stati da meno. Non a caso La Russa ricorda Pietro Grasso che da presidente del Senato "ha fondato Liberi e Uguali". Ma anche Fausto Bertinotti che "è stato presidente del partito della Sinistra europea mentre era presidente della Camera". E poi come dimenticare "il mio amico Gianfranco Fini che da presidente della Camera fondò il suo partito".



Da qui la stoccata a sinistra e compagni: "L’opposizione non deve preoccuparci. Bisogna trovare dei punti di contatto con l’opposizione. Quando noi di Fdi facemmo l’opposizione abbiamo innovato molto il modo di fare l’opposizione. L’opposizione deve saper essere rigida quando occorre essere rigida e patriottica quando occorre essere patriottica". Anche gli alleati devono però impegnarsi: "La Meloni è una donna che vorrebbe essere aiutata di più e mi auguro che anche il resto della maggioranza lo capisca".