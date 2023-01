Beppe Sala, gli strani silenzi sulla contabile Pd arrestata

Fabio Rubini 21 gennaio 2023 a

a

a

Da donna dell’apparato dem a perfetta sconosciuta. Il passo per Monica Rossana Bellini è stato brevissimo. Improvvisamente nessuno sa chi sia. Eppure la commercialista finita ai domiciliari per il Quatargate, nell’ultimo decennio ha avuto ruoli pubblici ed è stata nominata da giunte di centrosinistra in decine di aziende partecipate. Possibile che nessuno la conoscesse? Difficile da credere. Da Palazzo Marino, sede del Comune di Milano fanno sapere che l’unico incarico in essere - quello di revisore contabile della Milano Sport - è in scadenza. C’è già il bando per nominare i nuovi membri e la Bellini non verrà riconfermata. Ma da Beppe Sala, che pure ne ha firmato la nomina, silenzio assoluto. Così come della vicenda non vuol parlare il candidato alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, sempre ciarliero quando si tratta di giudicare i comportamenti del centrodestra, ma stranamente silente su una vicenda che si fa ogni giorno più grave e che viaggia in parallelo con le rivelazioni che Panzeri sta fornendo ai magistrati belgi.

ALL’ATTACCO

Se la sinistra tiene la bocca cucita, non altrettanto fa il centrodestra milanese e lombardo. Soprattutto la Lega, che con il suo capogruppo in Consiglio Comunale, Alessandro Verri, ha deciso di indagare sull’operato di Sala e del suo predecessore Giuliano Pisapia, presentando un accesso agli atti per sapere negli ultimi 12 anni quali e quanti incarichi la Bellini ha ricevuto dal Comune di Milano e soprattutto da chi è stata avanzata la sua candidatura per quelle nomine. «Sono garantista e prima di giudicare aspetto il lavoro dei magistrati - spiega Verri -, ma al sindaco chiedo trasparenza assoluta. Bisogna capire se quelle nomine siano state dettate solo dall’interesse per i cittadini milanesi o se ci siano anche questioni politiche». Da regolamento il Comune ha trenta giorni per fornire le risposte, ma vista la situazione delicata, sarebbe auspicabile una tempistica per la disbriga della pratica decisamente inferiore.

Anche Fratelli d’Italia si è mossa: «La dottoressa Bellini dia le dimissioni da tutti gli enti del Comune di Milano in cui è stata nominata spiega in un comunicato il consigliere Enrico Marcora -. E il sindaco Sala dia delle spiegazioni». Intanto le autorità giudiziarie proseguono nel loro lavoro. È stata fissata per martedì 31 gennaio, davanti alla quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, l’udienza per la discussione e la decisione sulla consegna al Belgio di Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia di Antonio Panzeri. Bellini, 55 anni, come già avevano fatto la moglie e la figlia di Panzeri, si è opposta alla consegna e i suoi legali porranno la questione ai magistrati. La donna, al pari degli altri arrestati, è accusata di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

RUOLO DI PRIMO PIANO

Sul fronte dell’inchiesta che ha avuto un’accelerazione grazie alle rivelazioni continue di Panzeri e di Giorgi, emerge che la Bellini «sembra aver svolto un ruolo importante nel rientro dei soldi in contanti provenienti da Qatar, creando insieme a Silvia Panzeri, figlia di Pier Antonio, una struttura di società che desse al flusso di denaro una veste legale». Così scrive il magistrato belga Michel Claise. E all’udienza del 31 gennaio prenderà parte anche la Procura generale di Milano con il sostituto procuratore Cuno Jacob Tarfusser. Infine già in questi giorni la Procura di Milano dovrebbe aprire un fascicolo autonomo per verificare i profili del presunto riciclaggio di denaro. Per questo il procuratore Marcello Viola ha incaricato la Guardia di Finanza di raccogliere e analizzare tutta la documentazione sequestrata e la prossima settimana dovrebbero arrivare nel capoluogo lombardo investigatori ed inquirenti dal Belgio, per incrociare i dati delle inchieste e provare a trovare connessioni, conferme e perché no, nuovi risvolti d’indagine.