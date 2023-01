Saviano portato in Tribunale da Salvini: "A processo, orrore populista"

30 gennaio 2023 a

Non solo Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini porta Roberto Saviano in tribunale. A darne notizia è lo stesso scrittore, che su Twitter cinguetta: "Il primo febbraio sarò in Tribunale, a Roma, portato a processo per un reato d’opinione da Matteo Salvini. Fiero di difendermi dall’orrore di questa politica populista". Il motivo dietro la querela del leader della Lega non è ancora noto. Certo è che per l'autore di Gomorra non è il primo processo avviato da un membro del governo. Pochi mesi fa a portare alla sbarra Saviano è stato il premier. Lo scrittore aveva definito sia la Meloni che Salvini "bastardi". Il motivo? La politica del centrodestra sull'immigrazione.

L'episodio, avvenuto durante una puntata di PiazzaPulita, riguardava il caso di un bambino di sei mesi, originario della Guinea, annegato nel Mediterraneo. Il piccolo era su una nave insieme ad altri migranti, salvati da un’imbarcazione dell’Ong Open Arms. Nonostante il salvataggio in mare, non era riuscito a raggiungere le coste di Malta. Da qui gli insulti: "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’… viene solo da dire bastardi. Meloni, Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza".

Quanto basta a scatenare gli utenti del web, che nel contenzioso Salvini-Saviano prendono le difese del primo: "Reato d'opinione? Lei ha insultato ed offeso due persone!! Propongo una colletta per farle recapitare un vocabolario Treccani sperando che lo sappia usare". E ancora: "Si può anche avere un'opinione diversa dagli altri e ci mancherebbe, anche sostenerla ed argomentarla con vigore e nessuno potrà mai pensare di portarla in un tribunale", "Molto bene. Molto bene. Essere responsabili di ciò che si dice e si fa. L'ho insegnato ai miei figli fin dai primi anni di vita. Evidentemente a lei non è stato insegnato. E frigna".