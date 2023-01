Donzelli, Storace: "Il Pd si vergogni, ora è un bersaglio per gli anarchici"

31 gennaio 2023 a

La vera vergogna sul caso Cospito? Quella commessa dal Partito democratico. Francesco Storace nutre parecchie preoccupazioni dopo gli attacchi dem ai danni di Giovanni Donzelli. Il deputato di Fratelli d'Italia, durante un dibattito in Aula, ha chiesto alle opposizioni di prendere posizione in merito al 41-bis e alle condizioni di Alfredo Cospito. L’anarchico, in carcere da 10 anni per la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e accusato dell'attentato contro la Scuola carabinieri di Fossano, ha aderito a uno sciopero della fame. Sciopero, quello iniziato 100 giorni fa, che lo ha portato a gravi condizioni di salute.

Quanto basta ai dem per chiedere la revoca del carcere duro nonostante gli attentati anarchici degli ultimi giorni. E così, di fronte a Donzelli che chiedeva se il Pd prenda le difese dello Stato o dei terroristi, i dem sono insorti. "Donzelli si vergogni. Il partito democratico per valori, storia e azioni è da sempre avversario intransigente di mafie e terrorismi", ha detto Stefano Bonaccini a cui ha fatto eco Debora Serracchiani: "Le parole pronunciate in Aula dall’onorevole Donzelli sono gravissime e hanno contenuto e carattere di rilevanza di carattere penale per le quali abbiamo chiesto un intervento del presidente della Camera. Donzelli è il coordinatore nazionale Fdi e vicepresidente del Copasir, 2 ruoli estremamente importanti. Visto che insiste in questo tipo di affermazioni ci chiediamo se questa è la posizione della presidente Meloni".

Eppure, oltre al dibattito politico, per la firma di Libero non bisogna sottovalutare un preoccupante aspetto: "Il Pd - cinguetta -, con i suoi incredibili attacchi, sta esponendo Donzelli come bersaglio per gli anarchici. È questa la vergogna".