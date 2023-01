Giorgia Meloni, il video dei 100 giorni: "Ora difendiamo i confini"

31 gennaio 2023 a

Passa in rassegna a trecentosessanta gradi le principali - e praticamente tutte - realizzazioni del governo nei suoi primi cento giorni. Seduta, con lo stemma di Palazzo Chigi alle spalle, e le bandiere di Italia e Ue al fianco, Giorgia Meloni stila il suo bilancio dei suoi primi cento giorni e alla fine lancia la chiave di lettura per quelli futuri: "Potevamo fare di più? Si può sempre fare di più. Si deve sempre fare di più e meglio ma io sono soddisfatta - sottolinea - del fatto che non sia passato neanche un giorno, sabati, domeniche, feste comprese, senza che abbiamo almeno tentato di dare una risposta. Sempre dalla parte dell’Italia".

Nel video pubblicato su Facebook, la Meloni ha anche parlato dei risultati raggiunti dal governo sul fronte migranti: "Abbiamo cominciato a difendere i nostri confini dai trafficanti di essere umani". Parlando di questi provvedimenti, il presidente ha ricordato: "Dalla lotta all’immigrazione illegale, con il decreto sulle Ong e il riconoscimento da parte dell’Ue della necessità di affrontare il problema dei migranti in modo strutturale come chiesto dall’Italia, fino alla gestione dell’immigrazione legale, fissando le quote di chi può venire a lavorare in Italia rispettando le regole".



