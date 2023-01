Otto e Mezzo, Orlando attacca Donzelli: "Gravissimo, ridicolo"

31 gennaio 2023 a

L'ex ministro Andrea Orlando va dalla Gruber a Otto e Mezzo per vomitare odio su Giovanni Donzelli. Il dem mette nel mirino proprio il parlamentare di Fratelli d'Italia che ha smascherato il Pd sul caso Cospito e il 41-bis: "La domanda di Donzelli è ridicola, io ho istituito la procura anti-terrorismo e ho promosso l’aggressione patrimoniale alla mafia, e la Sinistra ha una storia molto chiara contro la mafia e il terrorismo in questo Paese.



Donzelli oggi ha fatto una cosa molto grave. È evidente che noi, quando siamo andati a vedere Cospito in carcere, non potessimo sapere che conversazioni avesse avuto. Ma la gravità dei fatti sta soprattutto nella diffusione di notizie che sono nell’interesse della sicurezza generale e assolutamente riservate, come dimostra la richiesta di Nordio al suo capo di gabinetto". Poi lo stesso Orlando ha aggiunto: "Escludo che Matteo Messina Denaro faccia uno sciopero della fame per evitare il 41-bis, ma semmai lo facesse si porrebbe la questione umana anche per lui. Difficile pensare che gli anarchici abbiano la stessa capacità pervasiva che ha la mafia e non sto chiedendo che Cospito vada in un resort ma mi chiedo se il carcere duro sia la soluzione più adatta al caso specifico.

Non va bene impedire una discussione parlamentare sui mezzi di detenzione più efficaci perché sennò si è accostati ai mafiosi o ai terroristi".Infine si difende sulle polemiche per la visita in carcere a Cospito: "È la prima volta che dei parlamentari visitano un detenuto e per questo vengono associati al reato di quel detenuto. È una prerogativa dei parlamentari visitare i detenuti, soprattutto se in condizioni di salute come quelle di Cospito. Il quale ci ha spiegato l’intenzione di andare avanti finché non fosse stato superato quel regime carcerario che lui contestava in toto. Dopo l’incontro ci siamo convinti che assolutamente il 41-bis fosse necessario mantenerlo, ma io mi sono chiesto se fosse quello adatto al caso di Cospito"