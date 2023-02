Gianfranco Fini, bomba politica: dove e quando torna in campo

20 febbraio 2023 a

"Non si confonde il Parlamento con una piazza": un piccolo rimprovero a Donzelli e Delmastro è arrivato ieri da Gianfranco Fini, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3. Su Giorgia Meloni, invece, ha detto: "È brava, non è fascista". Secondo un'indiscrezione riportata da Repubblica, il prossimo obiettivo dell'ex presidente An - condiviso con la presidente del Consiglio - sarebbe quello di candidarsi alle elezioni Europee del 2024, diventando il punto di riferimento del governo Meloni a Bruxelles.

Intanto le sue parole in tv sono già state considerate come quelle di una sorta di padre nobile della destra. "Non si confonde un’Aula con una piazza, Donzelli ha dimenticato di essere un autorevolissimo esponente del partito della presidente del Consiglio e il sottosegretario Delmastro dopo l’invito a tenere i toni bassi ha detto che il Pd si inchina alla mafia. Ma quell’appello valeva e vale sia per la maggioranza sia per l’opposizione", ha detto dall'Annunziata. Sulle polemiche dell'ultimo periodo tra il governo e la Rai, invece, Fini ha spiegato che la Meloni "non è una sprovveduta. Non manderà mai via l’amministratore delegato Carlo Fuortes, quest’ultimo è talmente debole che probabilmente a marzo o aprile, quando si riunirà il consiglio di amministrazione, rischia di non vedersi approvato il piano industriale. Perché la Rai in questo momento è una nave senza nocchiero".

Su Berlusconi, infine, ha detto: "Le sue posizioni sull’Ucraina e Putin? Cose già note, le sue esternazioni hanno danneggiato in primo luogo lui stesso come si vede dalle decisioni del Ppe che ha disertato Napoli. Il capogruppo Manfred Weber ha preso atto dell’imbarazzo delle delegazioni degli altri paesi. Meloni ora fa bene ad andare a Kiev e a maggiore ragione".