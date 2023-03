Elly Schlein, quali sono i primi due nomi cima alla "lista nera"

01 marzo 2023 a

Elly Schlein prepara già il campo per il nuovo Pd. E le prime teste che potrebbero saltare, oltre a quelle dei capigruppo Malpezzi e Serracchiani, sono quelle di due governatori di peso del Pd al Sud: Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia. Di fatto per entrambi potrebbe sfumare, come ricorda ilGiornale, il terzo mandato. I due governatori avevano annunciato solo qualche tempo fa di volersi candidare "in eterno". Ma subito è arrivata la doccia fredda della Schlein: "Al mio competitor voglio chiedere una cosa molto seria: ho sentito che da parte sua c’è un’apertura al terzo mandato di De Luca. Mi chiedo se sia questa l’idea di rinnovamento di Bonaccini, perché abbiamo idee molto diverse. Nuovo gruppo dirigente e poi De Luca?".



Una frase tombale che alla luce della vittoria di Elly Schlein diventa quasi una certezza: la stagione di De Luca ed Emiliano è alla fine. E proprio De Luca è stato tra i pochi a trincerarsi dietro un "no comment" senza dire una sola parola sulla vittoria della Schlein. Segnali questi che preannunciano un possibile smottamento all'interno del Pd. Del resto la vittoria della Schlein ha messo fuori gioco la vecchia guardia del partito e di fatto potrebbe riscrivere tutti gli equilibri all'interno delle mura del Nazareno. E le prime teste a cadere potrebbero essere proprio quelle dei governatori saldamente ancorati alla vecchia guardia dem e poco inclini al cambiamento che arriva dal voto delle primarie di domenica scorsa.