Elly Schlein, fuga dal suo Pd: rumors, chi può entrare in Forza Italia

01 marzo 2023 a

a

a

Forza Italia potrebbe allargare il suo raggio di azione accogliendo i possibili fuoriusciti dal Pd. Dopo l'elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd, gli equilibri all'interno del partito sono cambiati. E così si torna a parlare dello "spazio al centro" che si potrebbe aprire con la morte del campo moderato a sinistra. Come ricorda IlGiornale a dare un indizio in questa direzione è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "La sua elezione - dice il titolare della Farnesina - lascia molto spazio al centro e ai moderati come Forza Italia, che hanno la possibilità di intercettare elettori di sinistra moderata che non voteranno più per il Pd".



Ecco la "lista nera" di Elly Schlein: i primi due nomi che saltano, panico-Pd

E anche il senatore azzurro, Roberto Rosso, parla di nuovi scenari al centro e per i moderati dopo l'arrivo della Schlein al Nazareno: "Con la Schlein - aggiunge il senatore azzurro - il baricentro politico del Pd si sposta verso una sinistra ideologica, molto distante dalle reali esigenze degli italiani, che mai come oggi hanno bisogno di concretezza e pragmatismo". E ancora: "Speriamo - conclude il senatore azzurro - che l’elezione della Schlein possa comunque garantire un’opposizione dura ma costruttiva e non porti il suo partito a arroccarsi su un “no” a tutto, a prescindere". E nel progetto del Grande Centro crede davvero tanto Matteo Renzi che di fatto già ieri parlava di fuga verso i centristi da parte dei fuoriusciti Pd: "Si apre uno spazio fantastico per i riformisti". E sulle posizioni della Schlein su alcuni temi caldi che potrebbero spingere il passaggio dal Pd verso un nuovo centro è intervenuto anche l’azzurro Roberto Pella: "Le primarie del Pd, e ancor di più le elezioni regionali in Lombardia e Lazio, hanno confermato che gli italiani si riconoscono in una visione bipolare, di cui Forza Italia e il Presidente Berlusconi, quale fondatore, rappresentano il centrodestra". Insomma la grande fuga dal Pd potrebbe essere alle porte.