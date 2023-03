Roberto Speranza: "Schlein? Mi iscrivo di nuovo al Pd", la svolta rossa

02 marzo 2023 a

L'entusiasmo di Roberto Speranza per la vittoria di Elly Schlein alle primarie dem è incontenibile, al punto che l'ex ministro ha deciso di fare una scelta molto importante. "Mi iscriverò al nuovo Pd, appena si aprirà il tesseramento. La svolta c’è", ha confessato a Repubblica. Secondo il segretario di Articolo uno, il partito fondato da Bersani dopo la scissione dal Pd nel 2017, sarebbe in corso una vera e propria rivoluzione-Schlein.

Speranza ha spiegato di aver contribuito in prima persona alla nascita di questo nuovo Pd: "Noi abbiamo creduto nel percorso di costruzione del nuovo Pd. Lo abbiamo condiviso, e parlo come segretario di Articolo uno, avendo aderito alla fase costituente. Il 21 gennaio scorso abbiamo approvato il nuovo manifesto dem che mette al centro la lotta alle disuguaglianze, la dignità del lavoro e la difesa dei beni pubblici fondamentali come istruzione, sanità e ambiente". E ancora: "La vittoria di Elly alle primarie sancisce con ancora più forza la nascita del nuovo Pd. Era la nostra scommessa di aprire una nuova stagione della sinistra italiana. Possiamo dire di avere raggiunto l’obiettivo".

Sarà proprio questa "nettezza della visione alternativa che Elly esprime" a permettere alla sinistra di battere la destra, secondo l'ex ministro. Che poi ha aggiunto: "Di fronte a una destra, le cui parole e atti - da quelli del ministro dell’Interno Piantedosi a quelli del responsabile dell’Istruzione Valditara – sono gravi, l’unità dei progressisti non è solo una scelta politica giusta, ma un obbligo morale". Su Giuseppe Conte, inoltre, ha detto: "È un interlocutore con cui costruire l’alternativa".