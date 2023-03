Conte infuriato con Casalino: "Figura di m***"

02 marzo 2023 a

Giuseppe Conte sarebbe furibondo per la figuraccia di Rocco Casalino a Belve, il programma condotto fa Francesca Fagnani. L'ex portavoce del leader del Movimento 5 stelle, riporta in un retroscena il sito Dagospia, si è infuriato dopo averlo visto in tv confondere Baudelaire con Flaubert, "Les fleurs du mal" con "Madame Bovary". Secondo Dago, i contiani parlano di "una figura di me*** fatta solo per apparire...".

"Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia, Baudelaire...” : Casalino a Belve aveva citato questi come suoi "classici" di riferimento aggiungendo di amare la letteratura. Quindi, quando la conduttrice lo ha incalzato dicendogli: "Mi dica una poesia di Baudelaire", mettendolo così in difficoltà, Casalino ha fatto una gaffe clamorosa, che ha fatto ridere tutti in studio: "Il mio problema è la memoria... allora, oddio…vediamo... Ora ricordo, Madame Bovary?". "Ma come? Guardi che sta peggiorando la sua situazione", ha chiosato la Fagnani.

Casalino ha anche parlato anche del suo rapporto con l’ex premier di cui in passato è stato portavoce. "Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così”, ha dichiarato. E quando la Fagnani gli ha chiesto se oggi si sente abbandonato da Conte, lui ha confessato: “Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora".