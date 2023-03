"Ricordate Conte? Ma che faccia avete?". Romeo travolge Pd e M5s

07 marzo 2023 a

"Ma vi ricordate Giuseppe Conte?". Basta una domanda a Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, per mandare ai matti i colleghi del Pd e del Movimento 5 Stelle, che da ore tra Montecitorio e Palazzo Madama hanno vomitato insulti sul ministro degli Interni Matteo Piantedosi dopo la sua informativa sul naufragio di Cutro e la strage di migranti nelle acque davanti alle coste della Calabria.

"Intanto piena fiducia nel suo operato, da servitore dello Stato, avanti così al lavoro, come abbiamo sempre fatto", specifica Romeo, che poi parla "della faccia tosta dei grillini che sventolavano i decreti Salvini e oggi parlano di decreti che portano la morte nel nostro paese, io non ce la farei". "Qualcuno ha insinuato che i soccorritori non sono intervenuti per non incorrere nelle critiche di qualche politico, questo è un pensiero molto pericoloso, si insinua che ci sono istituzioni che non lavorano per il bene comune, questo porta a rischi di violenza nelle piazze, a vedere premier e ministri raffigurati a testa in giù", avverte poi il leghista.

"Quella nave ha navigato lungo tutte le coste della Grecia, ma loro l'hanno lasciata andare, tanto poi ci pensa l'Italia, e poi se si sbaglia, per certe condizioni, che può capitare, allora il risultato è colpa dell'Italia". Romeo ha poi invitato i colleghi del governo a non entusiasmarsi troppo per le aperture dell'Unione europea sui migranti, perché "l'Europa è sempre stata indifferente. Perché non coinvolgere allora la Nato nel Mediterraneo? La Russia potrebbe scatearci contro una ondata migratoria senza precedenti".