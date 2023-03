Serracchiani, il compagno è l'avvocato dei parenti dei morti di Cutro

11 marzo 2023 a

Mentre Debora Serracchiani accusa Giorgia Meloni di "scappare", il suo compagno si prepara forse a condurre una battaglia legale a Cutro contro il governo. Perché il partner della capogruppo dei deputati Pd è Mitja Gialuz, stimatissimo avvocato e difensore dei familiari delle vittime dei migranti morti nel naufragio di 12 giorni fa davanti alle coste della Calabria. E cosi, in uno sfortunato circuito giudiziario e politico, questa drammatica vicenda umana rischia di assumere nuovi, inediti connotati polemici.

A riportare la notizia è il Secolo d'Italia. L’avvocato triestino, fidanzato della Serracchiani, vanta un curriculum di tutto rispetto: "Ordinario di procedura penale a Genova - ricorda il sito il cui direttore editoriale è Italo Bocchino, ex colonnello finiamo di Alleanza nazionale e Futuro e Libertà, oggi ospite quasi fisso di Lilli Gruber a Otto e mezzo -, non sappiamo se svolgerà il suo lavoro gratuitamente ma questo è un piccolo particolare".

Il penalista "sì è offerto personalmente di difendere le famiglie dall’alto di un parallelismo che fa impallidire: la sua passione per la vela. È lui, infatti, il presidente della celebre scuola La Barcolana che nella città di Saba insegna ai milionari come veleggiare. Cosa c’entri un passatempo di nicchia di opulenti signori con le barche della morte ammassate come casseruola nel Mediterraneo è un altro, truce mistero".

Il sospetto, a quel punto secondo il Secolo d'Italia, sarebbe più che legittimo: chi non potrebbe dubitare che dietro la linea difensiva di Gialuz e le sue eventuali accuse sui ritardi dei soccorsi della Guardia costiera (che dipende dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini) non ci possa essere proprio la Serracchiani? In altre parole: lo scontro in Tribunale si trasformerebbe automaticamente in bagarre politica, esattamente quello che non serve in una tragedia come questa.