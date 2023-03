Giorgia Meloni, Antonio Tajani: "Negli Stati Uniti prima dell'estate"

12 marzo 2023 a

a

a

Il governo guarda a Occidente. L'esecutivo Meloni ha cercato un posizionamento saldo all'interno della Nato ma soprattuto al fianco degli Stati Uniti anche sul fronte della guerra in Ucraina. Ed è proprio su questo asse che si innesta il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "La premier Giorgia Meloni andrà negli Stati Uniti prima dell’estate", ha affermato ai microfoni di Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. E a quanto pare dalle parti di Washington apprezzano molto l'operato del governo di centrodestra alla guida del Paese: "I commenti da parte degli Usa nei confronti dell’Italia sono molto positivi, abbiamo rapporti costanti con le rispettive ambasciate".

Sempre Tajani ha anche parlato del futuro dell'Ucraina e soprattutto del ruolo dell'Italia nella ricostruzione di un Paese devastato dall'invasione per mano della Russia: "L’Italia vuole essere protagonista della ricostruzione dell’Ucraina, Paese che è candidato a fare parte dell’Unione europea. Il 26 di aprile come ministero degli Esteri organizzeremo a Roma un grande evento proprio per parlare della partecipazione italiana alla ricostruzione del Paese. Puntiamo a settori di alta tecnologia come quello della realizzazione delle infrastrutture, dell’high tech nei quali possiamo dare un contributo importante all’Ucraina".