Cutro, centrodestra disumano? La sinistra scorda le risate di Pecoraro Scanio

12 marzo 2023

Cinici, squallidi, disumani. Spregiudicati, sciacalli, indegni. Vergognosi, irrispettosi, inqualificabili. Cinici, insultanti, imbarazzanti. Sono alcuni degli aggettivi riservati ieri dai politici di sinistra per il premier Giorgia Meloni e il suo vice Matteo Salvini, colpevoli di aver festeggiato insieme il compleanno del leader leghista venerdì sera. Peccato che nessuno di questi epiteti sia stato usato dalla sinistra, nel 2006, per commentare le risate del leader dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio ai funerali dei tre militari italiani vittime di un attentato a Nassirya. Risate, in chiesa, durante i funerali.