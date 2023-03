Sondaggio, crollo-M5s e risalita Pd: "Primo sorpasso da ottobre"

14 marzo 2023 a

Pd su, M5s giù: questa la situazione che emerge dalla media dei sondaggi di Termometro Politico. Stando a questi numeri, infatti, i dem avrebbero superato i grillini per la prima volta da ottobre. Il periodo preso in considerazione è la settimana che va dal 5 all’11 marzo. Mentre alla base del confronto ci sono le rilevazioni di 5 istituti: TP, Swg, Lab2101, Tecné, Index.

Stando a questa media, insomma, nell’ultima settimana ci sarebbe stato lo stesso trend che si era già scorto in quella precedente. In particolare, è continuata la crescita del Pd, soprattutto per via della novità portata da Elly Schlein, vincitrice delle primarie dem e quindi eletta segretaria lo scorso 26 febbraio. I dem sono arrivati al 18,4%, un valore che non veniva toccato dalle politiche di settembre. L'ipotesi - osserva Termometro Politico - è che questi consensi siano stati sottratti al Movimento 5 Stelle, che invece cala ancora, fino ad arrivare al 16%.

In ripresa gli alleati di Sinistra Italiana/Verdi, al 3,4%, mentre +Europa è al 2,4%. Per quanto riguarda la maggioranza di governo, invece, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ritorna sopra il 30%, al 30,1%, ma a crescere è soprattutto la Lega di Matteo Salvini, che sale al 9%. Stabile al 6,9% Forza Italia; mentre Azione/Italia Viva cresce e va al 7,9%.