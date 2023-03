Meloni contro Schlein, "fine partita". Sallusti: come finirà

16 marzo 2023 a

a

a

Giorgia Meloni ha tenuto il suo primo question time, la prassi parlamentare per cui il Presidente del Consiglio si presenta in Parlamento – ieri era alla Camera – per rispondere a una raffica di domande, le “questioni”, sui temi di attualità. Nel merito trovate all’interno ampio resoconto, la sintesi è che Giorgia Meloni ha fatto Giorgia Meloni, ha tenuto il punto in modo granitico sulla linea del governo. Provo a riassumere: onorevoli colleghi dell’opposizione, ho vinto le elezioni, ho una maggioranza, che vi piaccia o no faccio e farò ciò che io e i miei alleati abbiamo promesso agli elettori. Chi si illudeva che il governo si fosse intimorito di fronte alle quotidiane polemiche e ai continui attacchi delle opposizioni e dei loro mezzi di informazione non può che essere rimasto deluso. Dalle politiche sull’immigrazione a quelle sull’economia e sul lavoro, la premier andrà avanti come un treno sui binari segnati. E lo ha detto chiaramente anche ad Elly Schlein nel primo atteso faccia a faccia pubblico.

"Come ha reagito". Sepolto dalla Schlein? Conte fuori controllo, la sua fine politica

Da lei interpellata sul problema dei bassi salari, Giorgia Meloni ha risposto: «È vero, c’è un grosso problema figlio di politiche sbagliate in dieci anni di governi della sua sinistra, ora ci siamo noi e vedremo di sistemare le cose». Uno a zero, palla al centro. Anzi, fine della partita perché almeno al momento il divario tra le due prime donne d’Italia, ieri lo si è visto plasticamente, è tale da non immaginare rivincite.

"Caro il mio avvogado". Schlein umilia Conte, la "frase rubata" dopo il discorso in aula

Posso sbagliarmi, ma la tecnica della spallata quotidiana per sfondare il governo non funziona e non funzionerà. L’opposizione ha il diritto e dovere di criticare la maggioranza, è lì per quello, non di urlare ogni giorno al golpe se la maggioranza fa la maggioranza. Per di più, ed è paradossale, se a farlo sono partiti che denunciano inefficienze che loro hanno creato negli anni scorsi quando nella stanza dei bottoni ci stavano loro.

"Sì, è lei". Elly Schlein? La mazzata senza precedenti di De Masi | Video

È un po’ come se la squadra sonoramente sconfitta pretendesse di spiegare alla vincente come si fa a vincere. Le sinistre se ne facciano una ragione: questo governo andrà in difficoltà solo se non farà quelle politiche di destra per cui è stato votato. Chi vorrebbe altre politiche si organizzi e provi a vincere le prossime elezioni, cioè ne riparliamo tra cinque anni. Auguri.