Giorgia Meloni, il messaggio ad Andrea: "Siete una ricchezza insostituibile"

19 marzo 2023 a

a

a

Oggi, domenica 19 marzo, è la Festa del papà. E insomma, piovono auguri per i padri un po' a tutte le latitudini. Sui social, spopola l'hashtag #festadelpapà. E anche i politici non si esimono dalle dediche, dallo spendere una bella parola.

E tra i molti messaggi, ha colpito e sta rimbalzando da più parti online quello del premier, Giorgia Meloni, rivolto al suo compagno, Andrea Giambruno. La dedica viaggia su Twitter, laddove la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia ha postato una foto che la ritrae mentre tiene in mano una foto incorniciata. In quella foto ecco tutta la famiglia: lei, Andrea e la loro figlia, la piccola Ginevra.

"Meloni alla Cgil? Se qualcuno trova qualcosa di fascista...": sinistra muta

A corredo dell'immagine, le parole scritte da Giorgia Meloni: "Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte a prove difficili. Per questo, e per tanto altro, auguri a tutti i papà". Dunque, a stretto giro in un secondo cinguettio, ha aggiunto: "E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile", ha concluso Giorgia Meloni, facendo incetta di cuoricini e di commenti emozionati.