Sondaggio, Giuseppe Conte il caduta libera: dove crolla il M5s

Il sondaggio realizzato dall’Istituto Ixè riserva diverse sorprese, con i partiti di Giorgia Meloni e Giuseppe Conte che sarebbero in difficoltà rispetto a quello di Elly Schlein, che invece è dato in grande ascesa. Nell’arco di un mese sono diverse le variazioni significative, a partire da quella che riguarda Fratelli d’Italia: pur rimanendo di gran lunga la prima forza politica, è scesa al 28,6% (-2,5).

Il Pd è invece risalito dopo mesi al 20,1%, con un incremento di 3,2 punti: una chiara conferma che negli ultimi 30 giorni l’effetto-Schlein si è sentito eccome. In difficoltà, invece, il Movimento 5 Stelle, con Conte che è passato in secondo piano dopo l’entrata in scena della nuova segretaria del Pd. Quest’ultima ha immediatamente riposizionato il partito più a sinistra che al centro, andando a recuperare consensi proprio nello spazio politico dei grillini. Il M5s è quindi sceso al 16,2% (-1) ma è comunque l’unica forza in doppia cifra oltre a Fdi e Pd.

Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega è data all’8% (+0,4), il terzo polo al 7% (-0,4), Forza Italia al 6,2% (-0,5), l’alleanza Verdi-Sinistra italiana al 4,6% (-0,4), +Europa al 2% (-0,1), Per l’Italia con Paragone al 2% (+0,2), Noi Moderati allo 0,9%. Parlando di coalizioni, il centrodestra alla luce di questo sondaggio pesa il 43,7%, mentre il centrosinistra il 26,7%: aggiungendo però il M5s arriva al 42,9%.