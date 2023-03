Elly Schlein, chi è la sua "amica del cuore": le prime foto inedite

21 marzo 2023 a

La nuova segretaria del Pd Elly Schlein è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Ora, però, è stata paparazza dal settimanale Diva e Donna tra Livorno e Firenze. E nelle foto pubblicate dal magazine, la leader dell’opposizione è in compagnia di una donna ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei. Quest'ultima, tra l’altro, tiene al guinzaglio il suo cane.

Vedendo gli scatti, le due sarebbero entrate separatamente alla stazione di Firenze e avrebbero preso il treno per Bologna in vagoni diversi. La segretaria del Partito Democratico ha raccontato in passato di avere amato molti uomini e molte donne anche se poi aveva precisato: "In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta".

La Schlein aveva fatto pubblicamente coming out nel 2020 durante una puntata del programma L'assedio di Daria Bignardi: "Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta".