Sondaggio Youtrend, FdI sale ancora: sinistra, "distanza siderale"

Distanza abissale tra la coalizione di centrodestra e quella di centosinistra. Secondo quanto emerge dal sondaggio Agi-Supermedia/Youtrend effettuato nella settimana del 23 marzo, l'alleanza di governo con il 45,9 per cento dei consensi resta quindi 20 punti sopra al centrosinistra che guadagna l'1,2 per cento e si attesta al 25,1 per cento.

Ma vediamo nel dettaglio l'andamento dei partiti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta al primo posto tra le preferenze degli elettori: guadagna lo 0,7 per cento e sale così al 29,7 per cento. Il Partito democratico con la neo segretaria Elly Schlein continua ad incassare consensi, infatti registra un +0,9 per cento e si porta al 19,7 per cento delle preferenze.

In terza posizione resta il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte che perde lo 0,2 per cento e scende dunque al 15,7 per cento. La Lega di Matteo Salvini si ferma all'8,5 per cento, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi scende al 6,6 per cento (-0,4 per cento).

Il Terzo Polo Azione-Italia Viva di Calenda e Renzi perde o,3 punti e cala al 7,3 per cento. Sale di quasi mezzo punto l'alleanza Verdi/Sinistra, ora al 3,2 per cento, mentre scende dello 0,3 + Europa di Riccardo Magi ( 2,1 per cento). Noi moderati registra l'1 per cento (-0,2), mentre Italexit di Gianluigi Paragone resta stabile al 2,1 per cento, seguita da Unione Popolare all'1,8 (+0,4 per cento).