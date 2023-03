Maurizio Gasparri, siluro sulle Ong: "Il processo? È una vergogna"

26 marzo 2023 a

a

a

Maurizio Gasparri mette nel mirino i giudici che perseverano nel processo contro Matteo Salvini per il caso Open Arms. Il senatore di Forza Italia fa una riflessione mettendo in dubbio lo stesso procedimento a carico del ministro delle Infrastrutture: "Ha pienamente ragione Salvini. Ho seguito, come presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e come relatore della vicenda Open Arms, ogni dettaglio. Salvini non ha ragione, ha straragione. È incredibile che la Magistratura abbia disposto un processo su una vicenda in cui Salvini ha applicato le leggi, si è avvalso delle sue facoltà, ha tutelato il Paese e ha contrastato le Ong che spalleggiano i trafficanti. Il processo andrebbe fatto alle Ong e a tutti coloro che moltiplicano i viaggi e quindi le morti nel Mediterraneo".

Poi Gasparri parla delle mosse dell'allore ministro degli Interni: "Salvini si è comportato da Ministro dell’Interno in modo esemplare e inappuntabile. È una vergogna che si stiano spendendo soldi e si stia sprecando tempo per fare un processo privo di fondamento. È un’altra delle pagine oscure nella storia della Magistratura italiana che dovremo ricordare quando al momento delle riforme. Evidentemente qualcuno, mettendo in piedi questo inutile e persecutorio processo, ha pensato di essere in evidenza per la sua ulteriore carriera su altre piazze. Non ho paura di dire quello che va detto della Magistratura. E non subisco intimidazioni, come quelle di alcuni giorni fa, perché ogni tanto, qualcuno alza la testa per chiuderci la bocca. Noi staremo a testa alta e diremo quello che va detto. La Magistratura è uno dei problemi gravi e strutturali di questo Paese", ha concluso Gasparri.