Berlusconi, dimissioni dal San Raffaele: le voci dall'ospedale, come sta

30 marzo 2023

A quanto si apprende, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dovrebbe lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano oggi 30 marzo dopo mezzogiorno. Questo smentisce le voci circolate ieri di una possibile dimissione ritardata di alcuni giorni. Il leader di Forza Italia era ricoverato nel nosocomio milanese da lunedì sera per effettuare alcuni controlli, non programmati ma presumibilmente in seguito a un episodio di aritmia cardiaca. Peraltro, domani 31 marzo, è previsto per Berlusconi l'esame da imputato nell’ambito del cosiddetto "processo escort" che si sta celebrando a Bari e che vede come principale imputato Gianpaolo Tarantini.

Nonostante il ricovero all'ospedale San Raffaele il Cavaliere ha avuto la forza di scrivere una lettera al quotidiano locale Il Piccolo di Trieste per lanciare l'allarme sul porto della città che rischia di finire nelle mani di Pechino: "Non possiamo lasciare la più strategica delle infrastrutture, il porto di Trieste, nelle mani non amichevoli del progetto cinese della Via della Seta. Naturalmente, la Cina è un interlocutore essenziale per un territorio che vive di commerci, ma il rapporto con la Cina non può essere di subordinazione strutturale. Trieste e il suo territorio sono per la mia generazione il simbolo dell’amore per l’Italia", ha avvertito il Cavaliere.