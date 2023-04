Elly Schlein, sfratto lampo dal Pd? "Il mio dubbio..."

03 aprile 2023 a

Anche Beppe Sala nutre qualche riserva su Elly Schlein. Nonostante solo tre anni fa il sindaco di Milano voleva portarla nel capoluogo lombardo come "assessore alla Transizione ecologica", oggi - a Mezz'ora in più - non nasconde i suoi dubbi: "Io credo che lei sia molto ferrata in molte materie e abbia sostegno su altre, la politica industriale, cosa fare delle grandi reti. Il mio dubbio è chi la sta aiutando e l'aiuterà. Elly dice basta con le correnti, e io sono con lei, ma se abbandoni le correnti devi avere un sistema alternativo. E allora il mio dubbio è questo, chi l'aiuterà".

A Lucia Annunziata, nella puntata di domenica 2 aprile in onda su Rai 3, il dem ricorda che la Schlein "giustamente dice 'basta con le correnti', e sono d'accordo con lei, visto che anche nei comuni per dare l'ultima carica si deve sempre andare con il bilancino, ma se abbandoni le correnti devi avere un sistema alternativo". Alle primarie la neo segretaria del Pd se l'è dovuta vedere con Stefano Bonaccini, nominato dalla Schlein presidente del partito.

Con lui - prosegue il primo cittadino - "bisogna che si intendano su una base programmatica di quattro, cinque punti fondamentali. Bonaccini è una persona seria, che rappresenta un'area più moderata ma alla fine la Schlein ha vinto e quindi deve essere in condizioni di gestire e fare scelte delicate. Non possiamo che darle una chance". Sala infatti ammette di "conoscerla bene. Credo sia molto ferrata su alcune materie e abbia bisogno di sostegno su altre, come la politica industriale, cosa fare delle grandi reti".