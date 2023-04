Grandine a Roma? Bonelli accusa Meloni: sconcertante

05 aprile 2023 a

A distanza di un paio di settimane dal botta e risposta che hanno avuto durante le comunicazioni in aula di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, Angelo Bonelli è tornato ad attaccare la premier. E lo ha fatto con una polemica a tratti surreale, dato che il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha praticamente accusato l’esecutivo di essere colpevole dell’inaspettata grandinata che ha colpito Roma in piena primavera.

“Ora Giorgia Meloni non scomodiamo né Mosè né la dea Chione - ha twittato Bonelli - magari se il governo si occupasse di cambiamento climatico e la smettesse di puntare sulle fonti fossili e non dicesse no alle politiche sul clima dell’Europa, guarderemmo al futuro con meno preoccupazione”. La Meloni si è guardata bene dal replicare, memore probabilmente della discussione a tratti surreale avuta in aula proprio con Bonelli, che parlando di siccità e di Adige aveva suscitato la reazione ironica della presidente del Consiglio.

Il deputato aveva infatti tirato fuori due pietre raccolte nel fiume Adige, che è in secca a causa della grave siccità. “Ho trovato molto interessante i suoi sassi dell’Adige. Però presumo che lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige” aveva dichiarato la Meloni, ricorrendo poi a una battuta: “Neanche Mosè! Deve fare i conti con il fatto che problemi come l’Adige che si prosciuga sono figli di tutto quello che finora è stato fatto di sbagliato. Non sono Mosè, la ringrazio per attribuirmi poteri che non ho - aveva chiosato la premier - ma non l’ho prosciugato io”.