Berlusconi, globuli bianchi alle stelle e problemi ai reni: le ore in rianimazione

Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia. Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva. Il Cavaliere si è recato in ospedale dopo un'infezione polmonare aggravata dalla leucemia cronica, scoperta oltre un anno fa. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera per l'ex premier sarebbe iniziata una lotta contro i globuli bianchi alle stelle: il tentativo di farli scendere è affidato a una pastiglia, che non comporta effetti fastidiosi anche psicologicamente come la caduta dei capelli e la nausea. I forti dolori alla schiena, reni forse, che hanno afflitto il leader di Forza Italia negli ultimi tempi sarebbero una delle conseguenze della malattia. Proprio il termine leucemia deriva da "sangue bianco", ad indicare l'eccesso di globuli bianchi che si riscontra in queste patologie.

"Ci sono farmaci demetilanti che consentono di contenere questa proliferazione di globuli bianchi, o leucocitosi - precisa l'oncoematologo Claudio Cerchione a Repubblica -. La cura nel paziente cronico che non ha altre gravi patologie, si può immaginare sul lungo periodo, senza necessità di ricovero. Ma naturalmente queste terapie hanno effetti collaterali. La neutropenia, per esempio, che può portare a diversi rischi di infezione, tra i quali la polmonite, per esempio".

L'unica speranza è che "la leucemia cronica secondaria non si è acutizzi, perché se questo succede, purtroppo la prognosi è infausta. Ed è scarsa la risposta ai trattamenti disponibili". Berlusconi ha infatti 86 anni. "Fino ai 65 anni di età è guaribile col trapianto allogenico, da donatore, di midollo osseo. Naturalmente nel caso del presidente questo trapianto non è pensabile per età e comorbidità", conclude l'esperto.