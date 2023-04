Berlusconi, la voce dall'ospedale: "Ha chiesto di poter tornare a casa"

08 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, sembrerebbe stare meglio. E nonostante le sue condizioni siano stabili e persista il problema dell'infezione polmonare, il Cav avrebbe chiesto già di andare a casa. Lo ha appreso l'Ansa da fonti sanitarie. Fanno ben sperare, poi, le parole di Gianni Letta che, lasciando l'ospedale dopo una visita di circa un'ora, ha detto: "L'ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l'ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata".

Sulle condizioni dell'ex premier si è espresso anche Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, intervenendo a Rai News 24: "Berlusconi sta reagendo bene alle cure, ma non bisogna sottovalutare i rischi della malattia quindi è giusto che sia sotto controllo dei medici".

La terza notte al San Raffaele sarebbe trascorsa in maniera tranquilla, come spiegato da Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri, a Coffee Break su La7: "Questa mattina ho sentito alcuni famigliari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia". Anche oggi, comunque, non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute di Berlusconi. Che questa mattina ha ricevuto - per il quarto giorno consecutivo - la visita del fratello Paolo.