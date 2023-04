Schlein, la nuova sede del Pd a Riano? Chi c'è in giunta

22 aprile 2023 a

Ha fatto parecchio scalpore la decisione di Elly Schlein di spostare la segreteria del Pd a Riano, in provincia di Roma. Dietro la scelta della leader dem il valore simbolico della città dove fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti. Proprio al monumento dedicato a Matteotti la segretaria ha depositato una corona di fiori nei giorni scorsi.

Sul comune di Riano, però, emerge ora un dettaglio curioso, come riporta il Fatto Quotidiano. Nella giunta, infatti, ci sarebbe pure un assessore di Fratelli d’Italia. A tal proposito il sindaco Luca Abbruzzetti ha spiegato: “È un ex democristiano. Mica tutti quelli che stanno dentro FdI sono fascisti”. Proprio da Riano ieri è arrivata anche la risposta della Schlein alle parole di Ignazio La Russa sul 25 Aprile: "Dice che l’antifascismo non è in Costituzione? L’antifascismo è la nostra Costituzione”.

Nonostante le dichiarazioni a favor di telecamera, però, i dem dentro la loro nuova sede non avrebbero discusso di temi scottanti e divisivi, come l’aumento del 2% delle spese militari, il termovalorizzatore, la maternità surrogata. A tal proposito, il Fatto sottolinea con curiosità che tra i due assenti ieri c’era Annalisa Corrado, la responsabile Ambiente. Mentre Antonio Misiani, Alfonso D’Attorre e Alessandro Alfieri hanno chiesto che la segreteria sia “politica”, cioè un luogo di dibattito vero. Una richiesta che avrebbe trovato d'accordo la Schlein.