Pensioni, Matteo Salvini: "Cdm l'1 maggio, aumenti per le pensioni"

"Il primo maggio faremo un Consiglio dei ministri dove ci sarà un altro sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e delle pensioni più basse": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine della visita al Salone del Mobile di Milano. “Sono qua anche per ringraziare gli operatori che anche negli anni bui non hanno mollato, hanno resistito e adesso permettono che Milano e l’Italia tornino al centro dell’attenzione mondiale: sono molto soddisfatto”, ha poi aggiunto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Parlando del Salone del Mobile, in particolare, ha detto: "È la rappresentazione dell’Italia che vola e dell’Italia che cresce”. La manifestazione, giunta alla 61esima edizione, quest’anno ha fatto registrare “numeri incredibili dall’estero, un numero di espositori quasi da record, una città piena ovunque ed è l’immagine di un’Italia che in questi mesi sta recuperando. Dal mio punto di vista sta recuperando ritardi su infrastrutture e cantieri e la situazione economica sta migliorando”.

Sul Pnrr, invece, ha chiarito che la priorità della Lega è “spendere tutto ma spendere bene”: “Sto correndo come un matto da Nord a Sud, anche il 25 aprile e il primo maggio saremo al lavoro per sbloccare cantieri, perché significa lavoro, velocità e sicurezza, quindi soldi da spendere sì entro il 2026, ma da spendere bene perché sono soldi a prestito”. A chi gli ha chiesto se si useranno tutti i fondi, il ministro ha risposto: “Conto di sì, però l’importante è che li usi bene. Non è la lotteria di Capodanno, in cui ho trovato 100 euro e devo spenderli tutti e 100 entro mezzanotte, altrimenti li perdo. Questi sono soldi a prestito, quindi l’importante è spenderli e spenderli bene".