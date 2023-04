Alessandro Di Battista torna in campo? "Ecco 'Schierarsi'"

22 aprile 2023 a

Nuovo progetto per Alessandro Di Battista. L'ex grillino presenta "Schierarsi". "La politica non è una professione, le professioni sono altre. Pensare alla politica come professione è un auto-ricatto: uno non si schiera per non subire contraccolpi. Se hai idea di stare tutta la vita nel Palazzo, per difendere il posto di lavoro finisci per dire dei sì che non dovresti dire e non dire i no che dovresti dire. Questo è conformismo. Ma dato che la politica riguarda la vita di tutti noi, scendere a compromessi è deleterio".

Queste le parole di Dibba in occasione del primo evento, oggi a Marina DI Massa, della sua nuova associazione. Il fu pentastellato è infatti diventato vicepresidente di "Schierarsi" (presidente Luca DI Giuseppe), un'associazione con "struttura orizzontale". Quest'ultima nasce "per ricostruire la partecipazione civile" e sarà "uno strumento per costruire gruppi territoriali e costruire progetti insieme, organizzare attività, le chiacchiere le lasciamo ad altre realtà. Poi vedremo. Da un progetto si costruisce consenso su quell'idea. Poi vedremo, da cosa nasce cosa, senza pensare a candidature e a formare partiti o movimenti politici. In tanti oggi mi riconoscono credibilità, nessuno può negare che mi sono sempre comportato bene e se c'è bisogno DI uscire dalle istituzioni per rispettare determinati valori si fa" ma "prendiamo posizioni nette, che non siano democristiane, schieriamoci".

Da qui l'appello: "Invito le persone ad associarsi perché è bello costruire un'associazione che vive grazie ai soci, e a sviluppare idee. Secondo me è bello e io sono a disposizione come megafono per portare avanti battaglie e prendere di petto il potente di turno".