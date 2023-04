Giorgia Meloni? "Come è diventata regina": rivelazioni clamorose

Francesco Specchia 27 aprile 2023 a

All’apparenza, nell’analisi semiotica della politica politicata, non ci sarebbe nulla più antitetico nei social, di pensieri, opere e omissioni di Giorgia Meloni. La premier, trovandosi ontologicamente portata allo studio e all’approfondimento matto e disperatissimo, i social network li affronta sempre con un principio d’orticaria. Eppure, a quanto risulta dal libro-inchiesta La Regina della Rete. Le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (GrausEdizioni, pp 110, euro 15) dello spin doctor dell’Agenzia Arcadia Domenico Giordano, Meloni spacca nonostante la sua naturale ritrosia. Giordano è studioso attento. Già autore di una’interessante fenomenologia di Domenico De Luca, attesta che il dominio del web della Meloni è spiazzante.

Ha addirittura superato, in pochi mesi l’algoritmo della “Bestia” di Matteo Salvini. «A fine dicembre dell’anno scorso gli account di Giorgia Meloni – nel frattempo alle tre piattaforme, Facebook, Instagram e Twitter si era aggiunta Tik Tok avevano ottenuto complessivamente 80,4 milioni di interazioni totali» scrive Giordano «in crescita rispetto al dato assoluto del 2019 del 25%... mentre quelle di Salvini precipitavano a 68 milioni con una perdita secca di 293 milioni di interazioni». Alle loro spalle Conte e il M5S con 40, 9 milioni di interazioni. C’è da dire che, in questi anni, sono cambiati algoritmi e sistemi di conteggio (ma sono cambiati per tutti). Afferma nella prefazione del libro, Antonio Palmieri già responsabile del digitale di Forza Italia che l’esser diventata in tre anni leader del mercato dell’attenzione digitale dimostra alla Meloni che «con Internet non si vincono le elezioni, ma senza si perde». Ed è sacrosanto. Ed è vero.

Il testo di Giordano è assai tecnico. Ha lo scopo principale «di spiegare e illustrare l’esistenza di una correlazione tra l’ascesa politica e, di conseguenza, la portata della vittoria elettorale del 25 settembre 2022, da parte di Fratelli d’Italia e una strategia oculata di presidio delle piattaforme social evidenziata dal censimento delle interazioni e delle menzioni digitali. Sebbene si metta sin da subito in guardia il lettore dall’affidarsi all’equazione, piuttosto semplicistica e fuorviante, del “1 like =1 voto”». Giordano fa comprendere quanto la massa di interazioni raccolte dai post pubblicati dagli account social del capo politico possa spingere il cittadino a «indossare il vestito buono della domenica e recarsi al seggio per scegliere quel leader con il quale ha avuto e conservato una familiarità digitale di lungo periodo».

Interessante è l’intervista in appendice a Tommaso Longobardi, responsabile social meloniano. Il quale, da glaciale analista di Rete, di fatto certifica che la chiave del successo di Giorgia non è più fenomeno marginale ma strutturale; e sta nella sua affermazione coerentissima di valori. L’analisi comporta dati dettagliatissimi, curve, istogrammi da far girare la testa. Ma la conclusione è sempre la stessa, afferma Giordano: «Coloro che sostengono che un like non è mai un voto hanno ragione, però dimenticano che molto spesso i follower votano...».